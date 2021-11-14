Diện váy vừa ngắn vừa xuyên thấu, Đỗ Thị Hà nhún nhảy gợi cảm, khoe chân dài miên man khiến CĐM 'chết đứng'

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hoa hậu Đỗ Thị Hà nhún nhảy cực sung trong bộ đầm tua rua của một nhà thiết kế danh tiếng. Khán giả sau khi chứng kiến đều trầm trồ khen ngợi body chuẩn chỉnh và đôi chân thẳng tắp của cô nàng.
Đời Sống 19:20 14/11/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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