Đi vào khúc cua, xe tải gặp nạn mất lái và lật nghiêng trên đường trơn trượt, làm đổ hàng chục thùng chứa gà xuống đường

Một chiếc xe chở gà mái bị lật trên đường Yontrakan Kamtorn ở tỉnh Songkhla, Thái Lan vào ngày 1/11. May mắn thay, tài xế của chiếc xe tải không bị thương sau vụ việc, nhưng một số con gà đã chết tại hiện trường.
Đời Sống 05:20 04/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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