Đi ngang qua một đường ống cống thì thấy có thứ gì đen ngòm ngọ nguậy, lại gần xem kỹ thì bủn rủn tay chân

Hai cậu bé đang chơi trò bóng ném thì phát hiện thứ gì đó đen ngòm dưới cống nước, lại gần nhìn kỹ thì thấy con cá sấu đang nằm bên dưới. Nhanh chóng cả hai chạy về nói cho người lớn và họ đã nhờ lực lượng chức năng đến giải quyết.
Đời Sống 23:42 11/09/2021

Thu Cúc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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