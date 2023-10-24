Đi câu cá trong đêm, người đàn ông sau khi quay lại xe thì tá hỏa khi phát hiện cảnh tượng trước mắt

Đoạn video ngắn được quay lại tại gần đập Pa Sakcholasit, tỉnh Lopburi, Thái Lan. Người đàn ông đi câu cá nên đậu chiếc xe jeep gần đó, nhưng đến khi quay lại xe thì đã có hàng nghìn con côn trùng đậu khắp nơi trên chiếc xe jeep, một số thì bay vòng quanh chiếc xe.
Đời Sống 02:15 24/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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