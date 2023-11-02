Đi cáp treo, cô gái bàng hoàng phát hiện ‘thủy quái’ khổng lồ có hình dạng bí ẩn đang bơi dưới sông thu hút cộng đồng mạng

Cảnh tượng bí ẩn này được một cô gái đang đi cáp treo ghi lại trên sông Wuxia Mouth, gần thành phố n Thi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Hình ảnh từ video cho thấy một vật thể dài, tối màu đang bơi dưới mặt nước ở giữa sông. Khi phóng to máy ảnh, nó dường như đang chuyển động chậm rãi… đoạn clip được chia sẻ thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Đời Sống 07:30 02/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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