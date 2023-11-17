Đêm khuya nhận được cảnh báo chuông cửa, người người đàn ông xem camera thì thấy cảnh đáng sợ khi có ‘vị khách không mời’ viếng thăm

Đoạn video được ghi lại bởi camera an ninh của chủ nhà. Người đàn ông ở Florida, Mỹ đã nhận được cảnh báo từ camera chuông cửa. Khi kiểm tra đoạn phim, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Đó là một con cá sấu đang lang thang ở hiên nhà và trèo lên một chiếc ghế dài…. sau đó rời đi.
Đời Sống 00:38 17/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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