'Đệ nhất Thiếu Lâm' tỉ thí nhà vô địch Olympic Teakwondo và màn lật kèo ở phút chót, khiến người xem nghẹt thở

Đoạn clip ghi lại màn đụng độ giữa "Đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long và Young Jin Min, người được giới thiệu là nhà vô địch Olympic ở bộ môn Taekwondo.Ở hiệp một, võ sĩ đến từ Trung Quốc khởi đầu khá khó khăn khi liên tiếp nhận đòn tấn công liên tiếp từ phía đối thủ.

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