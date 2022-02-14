Dấu hiệu nhận biết bạn đang sống hay 'chỉ tồn tại' - Xem ngay để biết mình có cần thay đổi hay không

Sống là khi bạn cảm nhận được những trải nghiệm của hành trình cuộc đời mình và bạn luôn sẵn sàng để đối mặt với những cạm bẫy khó khăn để vượt qua chúng. Sống là khi bạn thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa với những người xung quanh.
Đời Sống 09:38 14/02/2022

Q.Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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