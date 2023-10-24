Dắt chó đi dạo, người đàn ông bất ngờ bắt gặp cảnh tượng mặt đất bỗng nhấp nhô lên liên tục, hiện tượng kỳ quái thu hút cộng đồng mạng

Video ghi lại vào ngày 21/10 trên con đường ở ngôi làng Mugdock, hạt Stirlingshire, Scotland. Theo đó, mặt đất trong khu rừng bỗng nhấp nhô lên liên tục và bồng bềnh như có lớp không khí bên dưới đẩy lên đẩy xuống.
Đời Sống 11:24 24/10/2023

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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