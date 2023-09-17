Đang tác nghiệp, nữ phóng viên xinh đẹp bất ngờ bị một gã đàn ông tiến lại sàm sỡ vòng 3 trên sóng trực tiếp, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ

Trong clip, nữ phóng viên người Tây Ban Nha đang đưa tin về một vụ cướp xảy ra ở trung tâm thành phố Madrid, Tây Ban Nha, thì một người đàn ông bất ngờ tiến đến chạm vào vòng 3 và còn đặt những câu hỏi làm quen với cô. Hành động khiếm nhã của người đàn ông khiến nhiều người phẫn nộ.
Đời Sống 11:33 17/09/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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