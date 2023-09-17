Đang tác nghiệp, nữ phóng viên xinh đẹp bất ngờ bị một gã đàn ông tiến lại sàm sỡ vòng 3 trên sóng trực tiếp, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ

Trong clip, nữ phóng viên người Tây Ban Nha đang đưa tin về một vụ cướp xảy ra ở trung tâm thành phố Madrid, Tây Ban Nha, thì một người đàn ông bất ngờ tiến đến chạm vào vòng 3 và còn đặt những câu hỏi làm quen với cô. Hành động khiếm nhã của người đàn ông khiến nhiều người phẫn nộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-tac-nghiep-nu-phong-vien-xinh-dep-bat-ngo-bi-mot-ga-dan-ong-tien-lai-sam-so-vong-3-tren-song-truc-tiep-cong-dong-mang-vo-cung-phan-no-617171.html