Đang sinh con thì trâu rừng mẹ bất ngờ bị bầy sư tử 'đột kích', trâu mẹ liều chết để bảo vệ con non và cái kết ngỡ ngàng

Tưởng trâu rừng con sẽ mất mạng trước bầy sư tử, nhưng nhờ quyết tâm của trâu mẹ và màn giải cứu kịp thời của đồng loại, nó tạo ra màn thoát chết vô cùng ngoạn mục. Sư tử sẽ có một kế hoạch nào để đánh đuổi mẹ con trâu rừng?

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