Đang ngủ ngon giấc, nhân viên y tế bật dậy la hét thất thanh và khi nhìn lại mới phát hiện ‘HUNG THẦN’ cạp nong chui vào giường

Một con rắn cạp nong chui vào nhà dân đã bị bắt và đưa đến trung tâm cứu hộ ở Phitsanulok, miền bắc Thái Lan. Con rắn bò đến tấm đệm của một nhân viên y tế đang nằm ngủ. Anh ta lập tức nhảy ra khỏi đệm và hét lên khi thấy con rắn.
Đời Sống 05:46 10/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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