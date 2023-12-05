Đang lưu thông trên đường, người phụ nữ bất ngờ bị một người đàn ông tung cước đạp văng khỏi xe máy kinh hoàng

Sự việc được ghi lại tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy một người phụ nữ đang điều khiển xe tay ga đang lưu thông trên đường thì bị một người đàn ông đi xe máy chạy phía sau tung cú đạp vào người.

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