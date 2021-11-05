Đang học cách bay, hải âu con bất ngờ bị 'quái vật biển xanh' lao lên đoạt mạng

Vào tháng 6 hàng năm, những con cá mập hổ sẽ tới các bãi cạn French Frigate ở Tây Bắc Hawaii, Mỹ để tham dự một 'đại tiệc thịnh soạn'. Tại đây, chúng có thể dễ dàng bắt và ăn thịt hàng trăm chú chim hải âu non đang tập bay. Có thể nói, đây chính là thời điểm thích hợp để nó có thể ăn một cách no nê.
Đời Sống 15:33 05/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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