Đang đứng trước một cửa hàng để tránh bão, người đàn ông bất ngờ bị gió thổi bay lên không trung như ‘siêu nhân’

Sự việc được ghi lại tại Thành phố Hisar, Haryana, miền Bắc Ấn Độ. Hình ảnh ghi lại cho thấy người đàn ông đang ôm cột chống mái che trước một cửa hàng để tránh bão thì cơn gió mạnh bất ngờ thổi tốc mái khiến người này bị kéo lên không.

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