Đang điều khiển xe máy trên đường, người đàn ông bị mái vòm của một ngôi nhà đè trúng và tử vong tại chỗ, nhiều người kinh hoàng khi chứng kiến

Vụ việc xảy ra tại Pahranga Bazar, Thành phố Panipat, bang Haryana, Ấn Độ. Trong video được ghi lại cho thấy người đàn ông bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và tử vong tại chỗ. Vợ anh đã nhảy ra khỏi chiếc xe máy kịp thời và thoát ra ngoài với vết thương nhẹ.
Đời Sống 14:00 04/11/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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