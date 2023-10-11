Đang đi đường, nam thanh niên tá hỏa phát hiện cảnh tượng kỳ lạ, 4 con rắn đang quấn lấy nhau và luồn lách trên hàng rào

Cảnh tượng kỳ lạ này được ghi lại tại Bangkok, Thái Lan. Trong video 4 con rắn cây anh đang quấn chặt lấy nhau như một sợi dây thừng rồi bò trên hàng rào sắt. Sau đó chúng leo lên một bụi tre gần đó rồi biến mất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-di-duong-nam-thanh-nien-ta-hoa-phat-hien-canh-tuong-ky-la-4-con-ran-dang-quan-lay-nhau-va-luon-lach-tren-hang-rao-623177.html