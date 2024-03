Đang di chuyển xuống phà, xe tải chở 16 tấn bê tông nhựa bất ngờ rơi xuống sông khiến người chứng kiến sợ thót tim

Sự việc được cho là xảy vào sáng 4/3, tại bến Phà Mương Lớn, thuộc khóm An Lợi, phường An Bình A, Tp.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Rất may không có thiệt hại về người.

