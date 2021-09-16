Đang di chuyển với tốc độ cao, nam tài xế bất ngờ rẽ trái sang đường khiến 2 cô gái ngã nằm sấp xuống đường và hành động gây bức xúc

Đoạn clip thu hút nhiều ý kiến bình luận, trong đó có ý kiến cho rằng nam tài xế rẽ thiếu quan sát khiến 2 cô gái gặp nạn. Sau khi xảy ra tai nạn nam tài xế lại không có động thái hỏi han sức khỏe 2 cô gái gặp nạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-di-chuyen-voi-toc-do-cao-nam-tai-xe-bat-ngo-re-trai-sang-duong-khien-2-co-gai-nga-nam-sap-xuong-duong-va-hanh-dong-gay-buc-xuc-424699.html