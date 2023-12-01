Đang đi bộ trên đường, người phụ nữ bất ngờ bị một tên cướp áp sát rồi táo tợn giật đi sợi dây chuyền trên cổ

Một vụ giật dây chuyền táo tợn đã xảy ra ở khu vực KR Puram của Bengaluru, Ấn Độ. Hình ảnh ghi lại cho thấy nam thanh niên đã bám theo người phụ nữ đi bộ trên đường chờ lúc thích hợp thì ra tay rồi nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-di-bo-tren-duong-nguoi-phu-nu-bat-ngo-bi-mot-ten-cuop-ap-sat-roi-tao-ton-giat-di-soi-day-chuyen-tren-co-634566.html