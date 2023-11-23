Đang cố gắng quay trở lại chiếc xe tải, người đàn ông bất ngờ bị con báo hoa mai cắn trúng chân và cái kết bất ngờ

Sự việc được ghi lại tại Thành phố Hyderabad, thủ phủ của bang Telangana, Ấn Độ. Khi bị con báo truy đuổi, một người đàn ông nhanh trí leo lên cabin của chiếc xe tải đậu gần đó. Người còn lại chạy đến bức tường nhưng không tìm thấy lối thoát. Sau đó quay lại cabin thì bị con báo đã lao đến và vồ trúng chân người đàn ông. May mắn là anh ta đã được người bạn kéo vào trong xe.

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