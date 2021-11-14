Đang chạy xe chở khách, tài xế ‘giật nảy người’ khi phát hiện khủng bò lên nắp ô tô, nếu là người tay lái yếu có thể đã gây tai nạn

Khi đang lái xe qua tỉnh Chonburi ở miền đông Thái Lan, nam tài xế đã tá hỏa phát hiện một con trăn đang ngóc đầu dậy trên nóc capo. Con trăn chui ra ngoài có thể vì nhiệt ở trong khoang quá nóng khi chiếc xe bắt đầu di chuyển.
Đời Sống 07:55 14/11/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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