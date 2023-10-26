Đang ăn ngon miệng thì chuyển dạ, thai phụ đưa ra yêu cầu ‘không đỡ nổi’ khiến nhà hàng đứng hình

Sự việc xảy ra vào ngày 16/10, tại một quán ăn ở Bangkok, Thái Lan. Theo đó người thai phụ đang ăn ngon miệng thì bất ngờ bị vỡ ối khiến nhân viên hoảng sợ. Ngay sau đó xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện. Trước khi rời đi, người phụ nữ đã yêu cầu nhân viên không được dọn bàn phòng trường hợp cô sẽ quay lại nếu chưa sinh con khiến nhà hàng đứng hình.
Đời Sống 12:23 26/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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