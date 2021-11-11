Dân tình ngao ngán với tên trộm khi lẻn vào tiệm làm tóc và định 'chôm' nhẹ chiếc điệc thoại nhưng vì hàng 'dỏm' nên đành bỏ lại về tay không

Mò vào tiệm làm tóc để kiếm ăn nhưng tên trộm lại bỏ đi, chấp nhận trắng tay vì chê điện thoại dỏm. Video được ghi lại và khiến dân tình ngao ngán vì hành động này của tên trộm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-ngao-ngan-voi-ten-trom-khi-len-vao-tiem-lam-toc-va-dinh-chom-nhe-chiec-diec-thoai-nhung-vi-hang-dom-nen-danh-bo-lai-ve-tay-khong-435745.html