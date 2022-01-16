Đàn sư tử lao vào tấn công trâu rừng đơn độc, không ngờ phải chạy ‘bán sống bán chết’ khi gặp phải trâu 'điên'

Video ghi lại cảnh một đàn sư tử nổi tiếng có tên Kmabula của khu bảo tồn Mala Mala, Nam Phi. Chúng cùng nhau lao vào săn một con trâu rừng to khỏe nhưng nhiều lần phải chạy “bán sống bán chết” vì gặp phải trâu “điên”.
Đời Sống 08:01 16/01/2022

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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