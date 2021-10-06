'Dân chơi' Trung Quốc chi hơn 30 triệu chỉ để săn những con 'dế chọi', điều phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng

Chọi dế là trò chơi truyền thống có từ thời nhà Đường ở Trung Quốc. Ngày nay vẫn có những người sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn đô la Mỹ để mua được những con dế thiện chiến nhất. Thậm chí, có những con dế giá vô cùng cắt cổ thì họ cũng muốn sở hữu một con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-choi-trung-quoc-chi-hon-30-trieu-chi-de-san-nhung-con-de-choi-dieu-phia-sau-khien-ai-cung-ngo-ngang-429078.html