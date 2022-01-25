Đam mê sống ảo, cô dâu suýt chút nữa phải trả giá đắt khi không những không kịp tận hưởng hạnh phúc mà còn có thể 'gửi mạng' cho tử thần

Trong video đăng tải, một cô dâu vì muốn có được những thước hình lãng mạng mà không ngại tạo những dáng chụp nguy hiểm, suýt nữa thì chết đuối vì đam mê 'sống ảo' này.
Đời Sống 19:27 25/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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