Đám cưới đang diễn ra, cô dâu đột nhiên NỔI NÓNG, chỉ thẳng mặt khách và tát chú rể trong lễ cưới nhưng lại nhận được lời khen ngợi từ người xem

Video được chia sẻ trên mạng xã hội Ấn Độ, cô dâu bất ngờ nổi nóng rồi mắng tới tấp và đánh vị khách và chú rể. Nguyên nhân là do 2 người này nhai thuốc lá trong khi đang trò chuyện với cô, và đó là việc cô rất ghét.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-cuoi-dang-dien-ra-co-dau-dot-nhien-noi-nong-chi-thang-mat-khach-va-tat-chu-re-trong-le-cuoi-nhung-lai-nhan-duoc-loi-khen-ngoi-tu-nguoi-xem-421272.html