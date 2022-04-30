Đá bóng hụt một cách khó tin, thủ môn huyền thoại tạo ra 'bàn thua xấu hổ nhất sự nghiệp'

Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Parma và Perugia, tại Giải hạng nhất Ý. Ở phút thứ 7, từ một pha bóng không quá khó nhưng thủ môn Gianluigi Buffon đã đá bóng hụt một cách khó tin. Sai lầm chết người này của Buffon đã khiến Parma thất bại chung cuộc 1-2 sau 90 phút thi đấu. Với thất bại này, Parma xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng.

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