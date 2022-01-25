'Cười bất lực' trước thói tham ăn của những con chim biển, chẳng ngại 'mất hình tượng' mà lao vào 'cướp' mồi ngay trên tay du khách

Những chú chim này có vẻ không ngại con người và cũng rất mạnh dạn lại 'cướp' thức ăn từ những du khách. Chứng kiến cảnh tượng này, du khách cũng chỉ đánh 'cười ra nước mắt', bất lực trước thói tham ăn của những chú chim cướp táo tợn.
Đời Sống 19:27 25/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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