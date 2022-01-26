Cuộc sống ở môi trường không trọng lực sẽ rất khác so với trên trái đất, để sinh hoạt chắc hẳn phải có nhiều tình huống oái oăm và đây là cách mà phi hành gia gội đầu giữa không trung bao la của vũ trụ!

Bạn đã bao giờ tự hỏi, các phi hành gia sẽ gội đầu như thế nào trong môi trường không trọng lực, khi mà nước sẽ bay lơ lửng, thay vì chảy thành dòng như ở trái đất chưa? Hãy cùng khám phá qua video dưới đây nhé

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