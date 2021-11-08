Cuộc chiến kịch liệt với 'thủy quái' suốt hàng giờ đồng hồ khiến người đàn ông 'một bụng kinh nghiệm' bị thương nghiêm trọng

Con 'thủy quái' với sức mạnh kinh hoàng đã khiến vị chuyên gia mang trọng thương. Cuộc chiến nơi đại dương chưa thể là trận địa lý tưởng cho vị chuyên gia này. Con vật ấy đáng sợ đến thế nào?
Đời Sống 15:48 08/11/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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