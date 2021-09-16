Cuộc chiến hiếm gặp từ trước đến nay giữa 'sát thủ đầm lầy' và 'cá mập biển sâu', ai sẽ trở thành kẻ chiến thắng?

Trong một chuyến tham quan biển Kimberley (Úc) bằng du thuyền, 2 du khách đã vô tình ghi lại được màn giao chiến giữa 2 con vật. Đó là cá sấu và cá mập, cuộc chiến vô cùng hiếm gặp của hai con vật này ai sẽ trở thành kẻ chiến thắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-chien-hiem-gap-tu-truoc-den-nay-giua-sat-thu-dam-lay-va-ca-map-bien-sau-ai-se-tro-thanh-ke-chien-thang-424579.html