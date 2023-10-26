Cú nhảy làm nên lịch sử, chú chó đen nhảy từ tầng 5 tòa nhà xuống đất mà vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra, quá phi thường

Trong video ghi lại hình ảnh chú chó màu đen nhảy từ tầng 5 tòa nhà cao tầng đang được xây dựng. Ban đầu, con chó dường như đang do dự nhưng vẫn thực hiện một cú nhảy đầy nguy hiểm và hạ cánh an toàn trên đống đất trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Đời Sống 06:32 26/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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