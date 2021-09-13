Cư dân mạng đứng ngồi không yên trước nhan sắc của cô chủ shop nổi tiếng xứ Hàn có gu thời trang gợi cảm khoe vẻ đẹp ‘Thần Vệ Nữ’

Manyo Yoo Jin là một blogger thời trang và làm đẹp, người mẫu kiêm chủ shop mỹ phẩm khá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Với hình ảnh nóng bỏng, các cư dân mạng xứ Hàn đã đặt biệt danh là "Thần Vệ Nữ" phiên bản thực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-dan-mang-dung-ngoi-khong-yen-truoc-nhan-sac-cua-co-chu-shop-noi-tieng-xu-han-co-gu-thoi-trang-goi-cam-khoe-ve-dep-than-ve-nu-423922.html