Công thức ướp thịt heo có '1-0-2' chuẩn hương vị nhà hàng 5 sao, ăn kèm khoai tây nghiền hoặc cơm nóng thì khỏi phải chê

Phương pháp ướp và chế biến đơn giản dưới đây giúp bạn có phần thịt heo nguyên miếng đẹp màu, đậm vị, thích hợp khi dùng kèm với cơm nóng hoặc khoai tây nghiền. Bạn sẽ không cần phải đi đâu xa mà vẫn có thể làm được món ăn cực ngon như thế này.

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