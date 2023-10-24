Cộng đồng mạng ‘mắt chữ A miệng chữ O’ khi nhìn chàng trai xua đuổi đàn côn trùng ra khỏi nhà bằng cách vô cùng sáng tạo và hiệu quả

Video được đăng tải vào ngày 17/10 ở Karawang, Tây Java, Indonesia. Cụ thể chàng trai trong video sử dụng đèn pin điện thoại để thu hút một đàn côn trùng từ khu vực ngoài mái hiên về phía cột đèn đường. Đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội thu hút hơn 36 triệu lượt xem.
Đời Sống 14:30 24/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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