Cộng đồng mạng lắc đầu ngao ngán trước pha xử lý ‘đi vào lòng đất’ của nữ tài xế Mercedes-Benz, đã sai còn ngoan cố

Sự việc diễn ra vào chiều 11/9 ở khu vực ngã tư phố Quang Trung giao với phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Video từ camera hành trình của xe ghi lại cho thấy một chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng do nữ tài xế điều khiển đi sai làn đường dẫn tới việc chặn đầu xe đi đúng làn đường, gây cản trở giao thông. Thay vì lùi lại nhường đường cho xe đi đúng thì nữ tài xế đã mở cửa, rời khỏi xe, bỏ luôn "xe sang" ở giữa đường.
Đời Sống 11:39 15/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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