Cộng đồng mạng dậy sóng trước hình ảnh nam thanh niên hung hãn lao tới tát, túm cổ áo, lôi xềnh xệch bạn gái trên đường giữa đêm khuya

Sự việc xảy ra vào đêm muộn, cặp đôi đang dừng xe bên đường để cãi nhau. Không những vậy, nam thanh niên còn lao tới đập mạnh vào mặt đối phương hay hung hãn kéo cổ áo, lôi xềnh xệch bạn nữ trên đường. Video được chia sẻ khiến nhiều người vô cùng bức xúc trước sự thô bạo của thanh niên này.
Đời Sống 10:35 13/11/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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