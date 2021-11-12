Cộng đồng mạng dậy sóng trước hành động xấu cố tình quỵt tiền xăng của tài xế, còn cố tình kéo ngã nữ nhân viên khi bỏ chạy

Đoạn video được CCTV ghi lại hôm 7/11 vừa qua, tại thành phố Loudi, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Video được đăng tải khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước hành động “bẩn tính” của tài xế ô tô.

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