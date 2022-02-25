Con trai Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phá kỷ lục Guinness khi chỉ mới...5 tuổi khiến CĐM sốc toàn tập 'đúng là con nhà nòi'!

Vào năm 2020, Vĩ Lâm và Hùng Lâm, con của 2 nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã xác lập kỷ lục đứng vững trên tay của bố trong thời gian 1 phút 12 giây. Mới đây, 2 bé tiếp tục phá kỷ lục của chính mình và lập thành tích mới với thời gian ấn tượng 3 phút 11 giây.
Đời Sống 16:08 25/02/2022

Thanh Trang (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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