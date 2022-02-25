Con trai Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phá kỷ lục Guinness khi chỉ mới...5 tuổi khiến CĐM sốc toàn tập 'đúng là con nhà nòi'!

Vào năm 2020, Vĩ Lâm và Hùng Lâm, con của 2 nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã xác lập kỷ lục đứng vững trên tay của bố trong thời gian 1 phút 12 giây. Mới đây, 2 bé tiếp tục phá kỷ lục của chính mình và lập thành tích mới với thời gian ấn tượng 3 phút 11 giây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-quoc-co-quoc-nghiep-pha-ky-luc-guinness-khi-chi-moi5-tuoi-khien-cdm-soc-toan-tap-dung-la-con-nha-noi-452092.html