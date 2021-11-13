Con trai của huyền thoại lừng danh Anderson Silva nhận trận thua bằng knock-out gây sốc, mất luôn đai vô địch trước đối thủ nặng ký

Trận đấu bắt đầu, Familari là người chủ động hơn, liên tục dồn ép Gabriel vào góc đài. Phút thứ 2, chứng kiến Gabriel không thể phản kháng, trọng tài chính đã quyết định đếm với tay đấm này.

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