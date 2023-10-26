Cô giáo và học sinh đang ngồi dựa lưng vào bức tường thì bất ngờ dòng nước phun mạnh, hất học sinh khỏi ghế ngã xuống sàn khiến 2 người hoảng sợ

Vụ việc xảy ra vào ngày 14/10 tại một trường kỹ thuật ở làng Gorky, vùng Khabarovsk của Nga. Hình ảnh từ video ghi lại cho thấy 2 người đang ngồi thì đường ống nước thải bị vỡ, dòng nước bẩn màu nâu phun mạnh từ trong tường ra.
Đời Sống 07:39 26/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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