Cô gái quay video hướng dẫn dùng nồi cơm điện thay tạ tập tại nhà, nhưng dân tình chỉ chú ý đến vòng 3 “đẹp siêu thực”

Cô gái trong video là hot girl Gym Trang Trit, nổi tiếng của làng Gym Việt Nam. Trong đợt dịch Covid vừa qua cô nàng có làm video hướng dẫn tập tại nhà. Thế nhưng dân tình chỉ chú ý thân hình nóng bỏng với ba vòng ấn tượng 84-64-94 cm.
Đời Sống 06:15 05/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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