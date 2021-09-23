Cô gái 'không mặc quần áo' ra đường, thản nhiên đi đến trung tâm thương mại và phản ứng gây sốc của những người đàn ông tại đây

Một cô gái đã không mặc quần áo mà dùng sơn vẽ lên toàn bộ cơ thể mình rồi tự tin đi ra ngoài phố. Ban đầu, một số người đã không nhận ra nhưng khi quan sát kỹ hơn thì tất cả đều sốc nặng.
Đời Sống 07:05 23/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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