Cô gái bị 2 tên cướp giật điện thoại ngay giữa đường, gái xinh quyết giằng co đến cùng và la hét khiến cả 2 liền bỏ chạy

Thấy 2 thanh niên lạ mặt áp sát, cô gái nhanh tay giữ chặt điện thoại và hô hoán tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.... Cô gái đã may mắn giữ được tài sản của mình trong sự giằng co với 2 tên cướp trắng trợn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-bi-2-ten-cuop-giat-dien-thoai-ngay-giua-duong-gai-xinh-quyet-giang-co-den-cung-va-la-het-khien-ca-2-lien-bo-chay-439766.html