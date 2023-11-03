Cô gái 19 tuổi vào bệnh viện nhét thứ gì đó vào túi vải và sự thật khiến ai cũng bàng hoàng

Theo đó một cô gái 19 tuổi đã bắt cóc một đứa trẻ sơ sinh từ bệnh viện bằng cách nhét cậu bé vào một túi vải. Cảnh sát nhận được tin báo nặc danh từ một người hàng xóm và đã bắt cô gái đó. Sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng đưa đứa bé trở lại bệnh viện và đoàn tụ với cha mẹ.
Đời Sống 20:05 03/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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