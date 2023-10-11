Chuyện thật như đùa, xe không người lái ‘hạ gục’ người đàn ông đi xe máy bị thương nhập viện 

Sự việc được xảy ra trên một con đường ở Phuttha Bucha, Bangkok, Thái Lan. Hình ảnh ghi lại cho thấy một chiếc xe máy đang chạy dọc trên đường Phuttha Bucha thì người cầm lái bất ngờ văng khỏi xe khi vượt lên trên chiếc ô tô chạy cùng chiều. Kết quả chiếc xe không người lái chạy tiếp 1 đoạn nữa đâm vào người đàn ông khác bị thương. 
Đời Sống 14:00 11/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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