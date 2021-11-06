Chuồn chuồn ngủ say, bị xúc tu dây leo khổ qua quấn chặt mà không hề hay biết

Trong một video trên kênh Youtube Nhu Nguyen Garden, một câu chuyện hy hữu đã xảy ra với một con chuồn chuồn khi nó bị xúc tu của cây khổ qua (mướp đắng) quấn vào đuôi khi nó ngủ ở một khu vườn vào ban đêm. Rất may là một người làm vườn đã phát hiện ra sự việc và giải cứu con chuồn chuồn này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuon-chuon-ngu-say-bi-xuc-tu-day-leo-kho-qua-quan-chat-ma-khong-he-hay-biet-434911.html