'Chúa tể rừng xanh' đang ngủ ngon lành thì bị một con vật màu đen 'khổng lồ' húc lên tận trời xanh

Đoạn clip được quay ở vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Theo tác giả đoạn video, con sư tử cái bị thương cách đây ít ngày và có dấu hiệu xuống sức trông thấy. Một ngày, khi nó đang ngủ trưa thì bất ngờ bị một con trâu rừng lao tới, dùng sừng húc bay lên trời. Tác giả nói rằng rất có thể sau cú húc này, sư tử chỉ còn sống được vài giờ.
Đời Sống 07:15 09/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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